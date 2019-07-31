Россия опровергла сообщения ООН о бомбардировках сирийских госпиталей
В ответ Небензя заявил, что секретариат ООН не должен торопиться с непроверенной информацией. «Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это — ложь», — подчеркнул Небензя.
«Мы помним насмешку над Советом Безопасности со стороны тех стран, которые привыкли обвинять в жертвах мирного населения Россию. Цель всех этих призывов немедленно прекратить огонь — нам абсолютно очевидна: сохранить террористическое присутствие в Идлибе на будущее, чтобы использовать его в целях борьбы с законными сирийскими властями», — сказал российский дипломат.
Ранее комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в результате авианалетов сирийской авиации и её союзников за 10 дней погибли по меньшей мере 103 мирных жителя.
25 июля стало известно, что российские Воздушно-космические силы ответственны за большую часть потерь в рядах джихадистских группировок — за последний месяц те потеряли по меньшей мере 300 человек убитыми.
22 июля Минобороны России выступило с заявлением, в котором отвергло обвинения в атаках на гражданские объекты. Тогда агентство Associated Press cо ссылкой на местные источники заявило о десятках погибших мирных жителей в результате российской авиаподдержки сирийского наступления.
Напомним, гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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