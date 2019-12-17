17.12.2019, 01:08
Россия опровергла выводы ООН о жестоком обращении с украинцами
ИА «Ореанда-Новости». Россия опровергла выводы ООН о жестоком обращении с украинцами, сообщает Министерство иностранных дел РФ на своём официальном сайте.
Московские чиновники недоумевают от оценки итогов обмена пленными, которой состоялся 7 сентября 2019 года. Сотрудники МИД РФ призвали ООН опираться только на официальные доказательства и источники при подготовке докладов и вынесении решений.
Специалисты ООН обвинили российскую власть в жестоком обращении с украинскими гражданам в период с 16 августа по 15 ноября этого года. В доклад ООН были включены случаи внесудебных казней, одиночного содержания под стражей, произвольных задержаниях, жестокого обращения и применения пыток с гражданами на подконтрольных киевских территориях.
Спициалисты МИД подчеркнули, что Крым и Севастополь относятся к России. Следовательно, ситуации в данных регионах включать оценку неправомерно.
Московские чиновники недоумевают от оценки итогов обмена пленными, которой состоялся 7 сентября 2019 года. Сотрудники МИД РФ призвали ООН опираться только на официальные доказательства и источники при подготовке докладов и вынесении решений.
Специалисты ООН обвинили российскую власть в жестоком обращении с украинскими гражданам в период с 16 августа по 15 ноября этого года. В доклад ООН были включены случаи внесудебных казней, одиночного содержания под стражей, произвольных задержаниях, жестокого обращения и применения пыток с гражданами на подконтрольных киевских территориях.
Спициалисты МИД подчеркнули, что Крым и Севастополь относятся к России. Следовательно, ситуации в данных регионах включать оценку неправомерно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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