



Московские чиновники недоумевают от оценки итогов обмена пленными, которой состоялся 7 сентября 2019 года. Сотрудники МИД РФ призвали ООН опираться только на официальные доказательства и источники при подготовке докладов и вынесении решений.В доклад ООН были включены случаи внесудебных казней, одиночного содержания под стражей, произвольных задержаниях, жестокого обращения и применения пыток с гражданами на подконтрольных киевских территориях.Спициалисты МИД подчеркнули, что Крым и Севастополь относятся к России. Следовательно, ситуации в данных регионах включать оценку неправомерно.