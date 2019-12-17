ИА «Ореанда-Новости». Россия заняла 81 место в рейтинге Global Gender Gap Index, который публикует Всемирный экономический форум, пишет «Коммерсант».



Ранее Россия занимала 75 место. В рейтинге сказано, что Россия имеет практически идеальные показатели по равноправию мужчин и женщин в медицине и образовании, но отстает по политическому критерию.



Всего в перечне 153 страны. Авторы рейтинга утверждают, что глобальное равноправие полов может быть достигнуто не раньше, чем через 100 лет. Сейчас рейтинг возглавляют такие страны, как Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия.