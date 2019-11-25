Арбитраж принял сторону России по вопросу задержания украинских кораблей в 2018 году в Керченском проливе. Рассмотрение дела будет происходит в двух самостоятельных стадиях: юрисдикционной и поУкраинское требование об отказе рассмотрения со стороны правовой оценки было отклонено трибуналом.Также МАС в Гааге предоставилв соответствии с Конвенцией 1982 года.