25.11.2019, 20:17
Россия осталась довольна решением Межгосударственного арбитражного суда по «керченскому инциденту»
ИА «Ореанда-Новости». Российские власти остались довольными решением Межгосударственного арбитражного суда в Гааге по «керченскому инциденту». Официальное сообщение для СМИ было опубликовано сегодня, 25 ноября, на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Арбитраж принял сторону России по вопросу задержания украинских кораблей в 2018 году в Керченском проливе. Рассмотрение дела будет происходит в двух самостоятельных стадиях: юрисдикционной и по существу. Украинское требование об отказе рассмотрения со стороны правовой оценки было отклонено трибуналом.
Также МАС в Гааге предоставил 6 месяцев на подготовку меморандумов в соответствии с Конвенцией 1982 года.
Арбитраж принял сторону России по вопросу задержания украинских кораблей в 2018 году в Керченском проливе. Рассмотрение дела будет происходит в двух самостоятельных стадиях: юрисдикционной и по существу. Украинское требование об отказе рассмотрения со стороны правовой оценки было отклонено трибуналом.
Также МАС в Гааге предоставил 6 месяцев на подготовку меморандумов в соответствии с Конвенцией 1982 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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