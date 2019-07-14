ИА «Ореанда-Новости». Россия продолжает оставаться лидирующей страной по поставкам пшеницы за рубеж. По данным продаж зерновых культур за период 2018-2019. РФ опередила Соединённые Штаты, и страны ЕС.

Андрей Сизов – директор «Совэкон» отметил, что около 20% от всей мировой торговли зерна приходится на поставку пшеницы из России. Специалисты утверждают, что такой спрос на российскую пшеницу обусловлен хорошим качеством продукции и соответствие международным требованиям.

По утверждению министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, экспорт пшеницы уже достиг 35,2 млн тонн при общем экспорте зерновых в 43,3 млн тонн.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства, Россия останется лидером по поставки этого зерна за границу и на следующий сельскохозяйственный год. По предварительным данным поставки этого товара за рубеж составят 34,5 млн тонн.