ИА «Ореанда-Новости». Замминистра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Москва не намерена полностью прекращать выдавать визы гражданам КНР, пишет «Коммерсант».



По его словам, сегодня такие меры не запланированы. Иванов отметил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом «отслеживает ситуацию в режиме реального времени и принимает решения исходя из поступающей информации».



Ранее стало известно, что Россия временно прекращает чартерные рейсы в Китай.



По последним данным, число заразившихся китайским коронавирусом превысило 25 тысяч человек. Смертельных случаев было зафиксировано почти 500.