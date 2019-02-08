ИА «Ореанда-Новости». Россия воздержится от того, чтобы направлять своих наблюдателей на выборы украинского президента. Это решение продиктовано соображениями безопасности. В МИД РФ заявили, что отсутствие наблюдателей от России поставит выборы под сомнение.

Планировалось, что представители российской стороны от наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отправятся на выборы украинского президента. Они должны были прибыть в Киев 11 февраля.

8 февраля, в пятницу, БДИПЧ получило уведомление из украинской столицы, в котором содержался отказ в аккредитации долгосрочных наблюдателей из России. В МИДе России заявляют, что поездка отменяется из соображений безопасности.

В сообщении ведомства также указывается на то, что в условиях отсутствия на выборах российских наблюдателей, а также лишения украинцев права голосовать на территории России объективность итогов голосования ставится под сомнение. МИД расценивает отказ украинской стороны в аккредитации наблюдателей как злостное нарушение международных обязательств в области электоральных процедур. Киев снова продемонстрировал полное пренебрежение нормами международного права.

В то же время, как сообщает ТАСС, в распоряжении БДИПЧ нет никаких механизмов, которые позволили бы повлиять на решение, принятое в Киеве. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал Томас Раймер, пресс-секретарь бюро. Он заявил, что соглашения между странами - участниками ОБСЕ обязывают к определённым действиям с точки зрения политики, но не закона. Раймер добавил, что в списке, который организация направила в Киев, было 92 наблюдателя, из них двое - граждане России. Если российским наблюдателям не дают аккредитацию и запрещают въезд, ОБСЕ не в состоянии изменить решение украинских властей. В миссии могут участвовать только аккредитованные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели поедут на Украину вопреки запрету, который огласила Верховная рада.