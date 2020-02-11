ИА «Ореанда-Новости». Россия поставит в КНР два миллиона медицинских масок в качестве гуманитарной помощи, пишет «МК».



Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в России ажиотажного спроса на этот товар не наблюдается.



Ранее министр заявлял, что объём производства масок в России в сутки составляет порядка 1,2 миллионов штук, при необходимости он может быть увеличен до 1,5 миллионов.