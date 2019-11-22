22.11.2019, 00:08
Россия отвергла территориальные претензии со стороны Эстонии
ИА «Ореанда-Новости». Россия отвергла территориальные претензии со стороны Эстонии. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём заявлении.
По словам председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, российские власти должны вернуть Эстонии земли, которые были включены в состав их государства в 1920 году по Тартускому договору. Российский пресс-секретарь с этим не согласен. Сейчас эти земли включены в состав Ленинградской и Псковской областей.
По мнению пресс-секретаря президента России, Эстония заключила Тартуский договор в 1920 году с РСФСР. Однако позднее она вошла в состав земель СССР. А после развала СССР, указанные земли остались в составе России. Так как соглашение с РСФСР было подписано позднее, чем с СССР, то Тартуский договор можно считать утратившим силу.
Поэтому Россия не намерена возвращать обозначенные территории Эстонии.
По словам председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, российские власти должны вернуть Эстонии земли, которые были включены в состав их государства в 1920 году по Тартускому договору. Российский пресс-секретарь с этим не согласен. Сейчас эти земли включены в состав Ленинградской и Псковской областей.
По мнению пресс-секретаря президента России, Эстония заключила Тартуский договор в 1920 году с РСФСР. Однако позднее она вошла в состав земель СССР. А после развала СССР, указанные земли остались в составе России. Так как соглашение с РСФСР было подписано позднее, чем с СССР, то Тартуский договор можно считать утратившим силу.
Поэтому Россия не намерена возвращать обозначенные территории Эстонии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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