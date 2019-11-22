ИА «Ореанда-Новости». Россия отвергла территориальные претензии со стороны Эстонии. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём заявлении.

По словам председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, российские власти должны вернуть Эстонии земли, которые были включены в состав их государства в 1920 году по Тартускому договору. Российский пресс-секретарь с этим не согласен. Сейчас эти земли включены в состав Ленинградской и Псковской областей. 

По мнению пресс-секретаря президента России, Эстония заключила Тартуский договор в 1920 году с РСФСР. Однако позднее она вошла в состав земель СССР. А после развала СССР, указанные земли остались в составе России. Так как соглашение с РСФСР было подписано позднее, чем с СССР, то Тартуский договор можно считать утратившим силу.

Поэтому Россия не намерена возвращать обозначенные территории Эстонии.