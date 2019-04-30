ИА «Ореанда-Новости» Россия отзывает посла в Минске Михаила Бабича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Госдумы по делам СНГ. Место Бабича может получить сенатор Дмитрий Мезенцев.

Ране о том, что нынешний посол покинет свой пост, писал «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник, который подтвердил, что этот вопрос решается ещё с прошлой недели. Ещё один источник издания добавил, что вскоре ожидается соответствующий указ президента.

Бабич занял пост главы дипмиссии в августе 2018 года. В апреле МИД Белоруссии обвинил посла в «разрушении отношений между странами».