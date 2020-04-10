ИА «Ореанда-Новости». Российский власти передали странам СНГ свыше 1,5 тысяч тест-систем отечественного производства для выявления коронавируса, пишут «Известия».

Отмечается, что Россия планирует передать ещё три тысячи таких тестов.

В российском МИД рассказали, что каждый набор рассчитан на 100 исследований лабораторной диагностики. Кроме того, Россия также проводит поставки медицинской техники и медикаментов.