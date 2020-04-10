10.04.2020, 21:07
Россия передала странам СНГ 1,5 тысячи тестов на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Российский власти передали странам СНГ свыше 1,5 тысяч тест-систем отечественного производства для выявления коронавируса, пишут «Известия».
Отмечается, что Россия планирует передать ещё три тысячи таких тестов.
В российском МИД рассказали, что каждый набор рассчитан на 100 исследований лабораторной диагностики. Кроме того, Россия также проводит поставки медицинской техники и медикаментов.
Отмечается, что Россия планирует передать ещё три тысячи таких тестов.
В российском МИД рассказали, что каждый набор рассчитан на 100 исследований лабораторной диагностики. Кроме того, Россия также проводит поставки медицинской техники и медикаментов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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