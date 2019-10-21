21.10.2019, 23:27
Россия передаст во владение ЮАР 2 бомбардировщика
ИА «Ореанда-Новости». Россия готова передать для нужд военной армии ЮАР 2 бомбардировщика, сообщает издательство «РИА.Новости».
Сегодня, 21 октября, между российскими властями и властями Южно-Африканской Республики было достигнуто соглашение в отношении транспортировки двух наших бомбардировщиков в ЮАР. Такое решение было принято в рамках двустороннего сотрудничества, заключённого между странами.
Пол словам специалиста Минобороны РФ, между Россией и ЮАР было достигнуто соглашение по повышению боевой выручки. Россия передаст 2 ракетоносца Ту-160 и 2 военно-транспортных самолёта Ан-124 и Ил-62.
Сегодня, 21 октября, между российскими властями и властями Южно-Африканской Республики было достигнуто соглашение в отношении транспортировки двух наших бомбардировщиков в ЮАР. Такое решение было принято в рамках двустороннего сотрудничества, заключённого между странами.
Пол словам специалиста Минобороны РФ, между Россией и ЮАР было достигнуто соглашение по повышению боевой выручки. Россия передаст 2 ракетоносца Ту-160 и 2 военно-транспортных самолёта Ан-124 и Ил-62.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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