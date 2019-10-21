Сегодня, 21 октября, между российскими властями и властями Южно-Африканской Республики было достигнутоТакое решение было принято в рамках двустороннего сотрудничества, заключённого между странами.Пол словам специалиста Минобороны РФ, между Россией и ЮАР было достигнуто соглашение по повышению боевой выручки.