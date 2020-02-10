Подобное распоряжение было поручено Правительством РФ трём ведомствам: Минфину, Росрезерву и Минпромторгу.На это указали члены правительства. Вышеуказанные ведомства должны произвести расчёты необходимого запаса в зависимости от количества россиян в каждом регионе. После этого будут выделены денежные средства из государственного бюджета и произведена закупка масок.



