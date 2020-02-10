10.02.2020, 09:53
Россия планирует создать стратегический запас медицинских масок
ИА «Ореанда-Новости». В России планируется создать стратегический запас медицинских масок, сообщает издательство «Известия». Подобное распоряжение было поручено Правительством РФ трём ведомствам: Минфину, Росрезерву и Минпромторгу.
Стратегический запас необходимо сформировать не только из-за массового распространения коронавируса, но и в целях личной безопасности здоровья россиян. На это указали члены правительства. Вышеуказанные ведомства должны произвести расчёты необходимого запаса в зависимости от количества россиян в каждом регионе. После этого будут выделены денежные средства из государственного бюджета и произведена закупка масок.
Стоит отметить, что специалисты Росрезерва сказали, что в настоящее время в России нет запаса медицинских масок.
Стратегический запас необходимо сформировать не только из-за массового распространения коронавируса, но и в целях личной безопасности здоровья россиян. На это указали члены правительства. Вышеуказанные ведомства должны произвести расчёты необходимого запаса в зависимости от количества россиян в каждом регионе. После этого будут выделены денежные средства из государственного бюджета и произведена закупка масок.
Стоит отметить, что специалисты Росрезерва сказали, что в настоящее время в России нет запаса медицинских масок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии