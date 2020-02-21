Об этом сообщил Владимир Путин в личном интервью с корреспондентом издательства ТАСС.По словам российского лидера, он хочет наладить межгосударственные отношения с Украиной.После приезда украинского лидера из Парижа, он начал всё чаще упоминать в интервью и обращениях к народу и власти о желании пересмотреть некоторые позиции минских соглашений. Данный факт вызывает множество вопросов у российской власти.Российский лидер планирует и дальше улучшать отношения между нашей страной и Украиной.



