ИА «Ореанда-Новости». Россия планирует улучшить отношения с Украиной. Об этом сообщил Владимир Путин в личном интервью с корреспондентом издательства ТАСС.

По словам российского лидера, он хочет наладить межгосударственные отношения с Украиной. Но Владимир Путин также отметил и тот факт, что Владимир Зеленский поменял своё решение в отношении мира между двумя странами. После приезда украинского лидера из Парижа, он начал всё чаще упоминать в интервью и обращениях к народу и власти о желании пересмотреть некоторые позиции минских соглашений. Данный факт вызывает множество вопросов у российской власти.

Владимир Путин также отметил, что с президентом Украины уже получилось договориться в отношении мирного урегулирования некоторых актуальных вопросов. Российский лидер планирует и дальше улучшать отношения между нашей страной и Украиной.