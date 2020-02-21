21.02.2020, 22:54
Россия планирует улучшить отношения с Украиной
ИА «Ореанда-Новости». Россия планирует улучшить отношения с Украиной. Об этом сообщил Владимир Путин в личном интервью с корреспондентом издательства ТАСС.
По словам российского лидера, он хочет наладить межгосударственные отношения с Украиной. Но Владимир Путин также отметил и тот факт, что Владимир Зеленский поменял своё решение в отношении мира между двумя странами. После приезда украинского лидера из Парижа, он начал всё чаще упоминать в интервью и обращениях к народу и власти о желании пересмотреть некоторые позиции минских соглашений. Данный факт вызывает множество вопросов у российской власти.
Владимир Путин также отметил, что с президентом Украины уже получилось договориться в отношении мирного урегулирования некоторых актуальных вопросов. Российский лидер планирует и дальше улучшать отношения между нашей страной и Украиной.
По словам российского лидера, он хочет наладить межгосударственные отношения с Украиной. Но Владимир Путин также отметил и тот факт, что Владимир Зеленский поменял своё решение в отношении мира между двумя странами. После приезда украинского лидера из Парижа, он начал всё чаще упоминать в интервью и обращениях к народу и власти о желании пересмотреть некоторые позиции минских соглашений. Данный факт вызывает множество вопросов у российской власти.
Владимир Путин также отметил, что с президентом Украины уже получилось договориться в отношении мирного урегулирования некоторых актуальных вопросов. Российский лидер планирует и дальше улучшать отношения между нашей страной и Украиной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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