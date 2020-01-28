. Об этом рассказал гендиректор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.Только стало известно, что многоцелевые Ми-38Т вышли на мировой рынок.Вертолёт Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих. Он предназначен для круглосуточной переброски по воздуху 40 человек. Также, Ми-38Т может совершать высадку пассажиров на неподготовленных площадках и перевозить грузы массой не более 5 тонн.