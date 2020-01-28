28.01.2020, 13:32
Россия подписала первый экспортный контракт на поставку вертолётов Ми-38Т
ИА «Ореанда-Новости». Россия подписала первый экспортный контракт на поставку вертолётов Ми-38Т. Об этом рассказал гендиректор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
Вторая сторона контракта и количество продаваемых вертолётов озвучены не были. Только стало известно, что многоцелевые Ми-38Т вышли на мировой рынок.
Вертолёт Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих. Он предназначен для круглосуточной переброски по воздуху 40 человек. Также, Ми-38Т может совершать высадку пассажиров на неподготовленных площадках и перевозить грузы массой не более 5 тонн.
Вторая сторона контракта и количество продаваемых вертолётов озвучены не были. Только стало известно, что многоцелевые Ми-38Т вышли на мировой рынок.
Вертолёт Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих. Он предназначен для круглосуточной переброски по воздуху 40 человек. Также, Ми-38Т может совершать высадку пассажиров на неподготовленных площадках и перевозить грузы массой не более 5 тонн.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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