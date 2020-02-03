03.02.2020, 19:55
Россия получила штаммы коронавируса для создании вакцины
ИА «Ореанда-Новости». Россия получила от китайских научных работников штаммы коронавируса, которые можно использовать для создании вакцины. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Он отметил, что геном вируса уже передан российским специалистам и представителю ВОЗ. Однако, сама вакцина ещё находится в разработке. Посол КНР отметил, что правительство Китая пригласило специалистов ВОЗ в Ухань для проведения инспекции в отношении методов борьбы с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения положительно отреагировала на подобное предложение.
Стоит отметить, что Россия уже начала самостоятельно изучать геном коронавируса по тем данным, которые у них были. Создать вакцину, на основе ранее имеющих данных, было тяжело, так как информации по новому виду вируса было мало.
Он отметил, что геном вируса уже передан российским специалистам и представителю ВОЗ. Однако, сама вакцина ещё находится в разработке. Посол КНР отметил, что правительство Китая пригласило специалистов ВОЗ в Ухань для проведения инспекции в отношении методов борьбы с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения положительно отреагировала на подобное предложение.
Стоит отметить, что Россия уже начала самостоятельно изучать геном коронавируса по тем данным, которые у них были. Создать вакцину, на основе ранее имеющих данных, было тяжело, так как информации по новому виду вируса было мало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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