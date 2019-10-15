Дальность прицела «Циркона» составляет примерно 1 тысячу километров, скорость ракеты составляет 9 махов, сила удара позволятьТаких показателей. Даже если модифицировать самые мощные модели ракет США или Великобритании, то всё равноТаким образом, российские войска получат преимущество при военных действиях с другими странами.