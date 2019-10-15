15.10.2019, 20:27
Россия получит преимущество над США благодаря «Циркону»
ИА «Ореанда-Новости». После введения крылатой ракеты «Циркон» в состав военного вооружения России, наша страна получит преимущество перед всеми государствами.
Дальность прицела «Циркона» составляет примерно 1 тысячу километров, скорость ракеты составляет 9 махов, сила удара позволять с первого раза уничтожить самый крупный корабль.
Таких показателей не достигло ни одно оружие во всей стране. Даже если модифицировать самые мощные модели ракет США или Великобритании, то всё равно «Циркон» будет самым мощным оружием военного назначения.
Таким образом, российские войска получат преимущество при военных действиях с другими странами.
Дальность прицела «Циркона» составляет примерно 1 тысячу километров, скорость ракеты составляет 9 махов, сила удара позволять с первого раза уничтожить самый крупный корабль.
Таких показателей не достигло ни одно оружие во всей стране. Даже если модифицировать самые мощные модели ракет США или Великобритании, то всё равно «Циркон» будет самым мощным оружием военного назначения.
Таким образом, российские войска получат преимущество при военных действиях с другими странами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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