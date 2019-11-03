В сообщении указывается, что в воскресенье самолёт Ил-76, принадлежащий МЧС, был задействован для тушения очагов пожаров. Самолёт работал в труднодоступной высокогорной местности. За сутки с воздушного судна специального назначения было сброшено 42 тонны воды. Спасательным службам удалось устранить огонь.В МЧС сказали, что в данный период не замечено действующих очагов природных пожаров на территории Сербии. Также было сказано, что в настоящее время нет и очагов дыма.