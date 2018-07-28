ИА «Ореанда-Новости». Алексей Гордеев, являющийся заместителем председателя правительства Российской Федерации, во время рабочего визита в Тверскую область заявил о том, что российское государство начало поставку мяса говядины на территории Турецкой Республики.



По словам вице-премьера, Турция является особым рынком по потреблению мясной продукции. Также Алексей Гордеев отметил, что многие государства Ближнего Востока отправили прямые заявки на поставку говядины. Российские власти ожидают, что в скором времени для страны будет открыт и китайский рынок, добавил заместитель председателя правительства РФ.



По словам вице-премьера, Турция является особым рынком по потреблению мясной продукции. Также Алексей Гордеев отметил, что многие государства Ближнего Востока отправили прямые заявки на поставку говядины. Российские власти ожидают, что в скором времени для страны будет открыт и китайский рынок, добавил заместитель председателя правительства РФ.

Алексей Гордеев подчеркнул, что российское государство имеет большие перспективы относительно экспорта мяса птицы, однако этому иногда препятствуют административные барьеры, которые используют многие государства и правительства.



По мнению вице-премьера, решением этого вопроса должно заняться Министерство сельского хозяйства. Политический деятель выразил надежду, что в ходе переговоров задача будет решена.





Заместитель главы российского кабинета министров сообщил, что в прошлом году российским государством было экспортировано триста тысяч мясной продукции. Алексей Гордеев привёл данные, согласно которым двадцать лет назад структура потребления мясной продукции государства имела около семидесяти процентов импорта.



Вице-премьер утверждает, что в ближайшие шесть лет российским государством запланировано увеличение экспорт мясной продукции до одного миллиона тонн.





Напомним, 26 июля российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи глава российского государства в шутливой форме поставил условие турецкому лидеру, при выполнении которого он согласится посетить с ним ресторан. Владимир Путин сказал, что пообедает с президентом Турции, когда на территорию республики стартует импорт мяса российских поставщиков. Лидер Турецкой Республики ответил, что будет ждать главу российского государства “с большим удовольствием”. Также Эрдоган подчеркнул, что, по его мнению, у глав некоторых государств возникает “чувство ревности” из-за всестороннего сотрудничества Турции и Российской Федерации..