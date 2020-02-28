28.02.2020, 16:11
Россия продала Великобритании золото на 5 миллиардов долларов
ИА «Ореанда-Новости». При подготовке к выходу из Евросоюза Великобритания закупила в РФ золото на рекордную сумму. Об этом сообщает издание «РБК».
Для России поставки ценного металла в Лондон увеличились в двенадцать раз. В общей сумме Великобритания закупила 113,5 тонн золота на сумму 5,33 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом, как в денежном, так и в физическом выражении. В целом за прошедший год поставки российского металла за границу выросли в 8 раз.Кроме того, Лондон купил у Москвы платину стоимостью 936 миллионов долларов и серебро на сто миллионов, однако именно золото стало крупнейшей статьёй экспорта в Великобританию, по показателям превысив даже экспорт нефти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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