31.10.2019, 20:04
Россия прокомментировала предложение Украины относительно Крыма
ИА «Ореанда-Новости». Россия прокомментировала предложение Украины и НАТО относительно Крымского полуострова.
Сегодня, 31 октября, после заседания между НАТО и Украиной, Североатлантический Альянс посоветовал России отказаться от Крыма. Членом комитета Государственной думы России Антоном Морозовым был оглашён ответ. В нём указано, что с 2014 года, согласно референдуму, Крымский полуостров относится к Российской Федерации. Заявление НАТО и Украины относительно расположения армии и передачи Крыма Украине следует понимать как вмешательство во внутреннюю политику России.
А призыв к допуску международных наблюдательных организация вообще не актуален, так как российские власти никогда не препятствовали посещение иностранцев на Крымском полуострове.
Сегодня, 31 октября, после заседания между НАТО и Украиной, Североатлантический Альянс посоветовал России отказаться от Крыма. Членом комитета Государственной думы России Антоном Морозовым был оглашён ответ. В нём указано, что с 2014 года, согласно референдуму, Крымский полуостров относится к Российской Федерации. Заявление НАТО и Украины относительно расположения армии и передачи Крыма Украине следует понимать как вмешательство во внутреннюю политику России.
А призыв к допуску международных наблюдательных организация вообще не актуален, так как российские власти никогда не препятствовали посещение иностранцев на Крымском полуострове.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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