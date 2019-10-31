

А призыв к допуску международных наблюдательных организация вообще не актуален, так как российские власти никогда не препятствовали посещение иностранцев на Крымском полуострове.

Сегодня, 31 октября, после заседания между НАТО и Украиной, Североатлантический Альянс посоветовал России отказаться от Крыма. Членом комитета Государственной думы России Антоном Морозовым был оглашён ответ. В нём указано, что с 2014 года, согласно референдуму, Крымский полуостров относится к Российской Федерации.