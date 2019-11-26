26.11.2019, 16:32
Россия провела демонстрацию ракетного комплекса «Авангард» для специалистов США
ИА «Ореанда-Новости».Россия провела демонстрацию нового ракетного комплекса «Авангард» для специалистов Соединённых Штатов Америки, сообщает издательство «ТАСС».
С 24 ноября по 26 ноября на российской территории был проведён показ нового военного вооружения «Авангард», которое поступит в пользовании армии России в декабре 2019 года в количестве двух полков по 6 ракет на каждом комплексе. На мероприятие были приглашены американские специалисты.
Демонстрация проводилась на основании соглашения между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
С 24 ноября по 26 ноября на российской территории был проведён показ нового военного вооружения «Авангард», которое поступит в пользовании армии России в декабре 2019 года в количестве двух полков по 6 ракет на каждом комплексе. На мероприятие были приглашены американские специалисты.
Демонстрация проводилась на основании соглашения между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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