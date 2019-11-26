С 24 ноября по 26 ноября на российской территории был проведён показ нового военного вооружения «Авангард», которое поступит в пользовании армии России в декабре 2019 года в количестве двух полков по 6 ракет на каждом комплексе. На мероприятие были приглашены американские специалисты.