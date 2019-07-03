ИА «Ореанда-Новости». Представители России и Швейцарии договорились увеличить число разрешений на полёты между государствами. Решение об этом принято на авиационных консультациях в Москве.

Как сообщили в среду, 3 июля, в пресс-службе министерства транспорта, договоры достигнуты по двустороннему росту коммерческих прав на совершение полётов. «С 14 до 21 полёта в неделю на линии Москва–Женева в интересах «Аэрофлота», плюс дополнительно семь рейсов для второго назначенного перевозчика», — цитирует сообщение RT.

Также будет открыто направление из Жуковского с частотой полётов до семи рейсов еженедельно.

Сейчас полёты между Москвой и Женевой совершают только по одному назначенному перевозчику с каждой стороны: «Аэрофлот» и SWISS.

Накануне стало известно, что в Чехии решили ограничить полёты российских авиакомпаний, так как недовольны условиями Москвы по транссибирским маршрутам для национального перевозчика страны Czech Airlines. Это связано с тем, что не удалось договориться о рейсах авиакомпании в Сеул через Сибирь.

В частности, об отмене рейсов в Чехию сообщили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». Позднее власти Чехии разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полёты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.