Единственный пункт пропуска будет работать в аэропорту «Шереметьево». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Он также добавила, что исключение составят граждане ЕАЭС, члены официальных делегаций и имеющие вид на жительство в России.Голикова отметила, что будет запрещён ввоз и транзит всех видов экзотических животных, рыб, растений из Китая.