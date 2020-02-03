03.02.2020, 16:36
Россия с 4 февраля ограничит въезд иностранцев из Китая
ИА «Ореанда-Новости». Российские власти намерены ограничить въезд иностранцев с территории Китая с 4 февраля, пишет «Коммерсант».
Единственный пункт пропуска будет работать в аэропорту «Шереметьево». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Он также добавила, что исключение составят граждане ЕАЭС, члены официальных делегаций и имеющие вид на жительство в России.
Голикова отметила, что будет запрещён ввоз и транзит всех видов экзотических животных, рыб, растений из Китая.
Единственный пункт пропуска будет работать в аэропорту «Шереметьево». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Он также добавила, что исключение составят граждане ЕАЭС, члены официальных делегаций и имеющие вид на жительство в России.
Голикова отметила, что будет запрещён ввоз и транзит всех видов экзотических животных, рыб, растений из Китая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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