Аппарат состоит из головных датчиков и управляемых приборов. Датчики производят мониторинг местности. При обнаружении военной угрозы, они передают сигнал на приборы для создания ложной колонны бронетехники.



Первая партия радиолокационного оборудования будет направлена в центральную инженерную базу в ближайшее время.



На вооружение российских войск поступило радиолокационное оборудование, которое способно имитировать движение колонны спецтехники.