09.12.2019, 22:00
Россия сможет создавать виртуальную бронетехнику
ИА «Ореанда-Новости». Российские инженерные войска смогут создавать виртуальную бронетехнику до 10 единиц, сообщает пресс-служба департамента Минобороны РФ.
На вооружение российских войск поступило радиолокационное оборудование, которое способно имитировать движение колонны спецтехники. Один аппарат способен поддерживать виртуальное движение на протяжении 2,5 километров.
На вооружение российских войск поступило радиолокационное оборудование, которое способно имитировать движение колонны спецтехники. Один аппарат способен поддерживать виртуальное движение на протяжении 2,5 километров.
Аппарат состоит из головных датчиков и управляемых приборов. Датчики производят мониторинг местности. При обнаружении военной угрозы, они передают сигнал на приборы для создания ложной колонны бронетехники.
Первая партия радиолокационного оборудования будет направлена в центральную инженерную базу в ближайшее время.
Первая партия радиолокационного оборудования будет направлена в центральную инженерную базу в ближайшее время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии