Отмечается, что в тендере могут принять участие только компании, которые относятся к малому или среднему бизнесу. Стоимость контракта составляет 14,3 миллиона рублей. В сухой паёк, согласно документации, должны входить галеты, овощные консервы, чай, кофе, сахар, сливки, шоколад, повидло, консервы мясные.Ранее власти Венесуэлы уже рассказали, что республика получила от России уже 166 тонн гуманитарной помощи.