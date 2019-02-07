ИА «Ореанда-Новости». Леонид Ивашов, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем, высказал мнение, что Россия может заставить США отменить своё решение о выходе из ДРСМД, пишет РИА «Новости», цитируя статью издания «Военно-промышленный курьер».

Леонид Ивашов в своей статье указывает, что США должны ощутить прямую угрозу удара. В частности, Россия может нанести США серьёзный ущерб с помощью ракет, использование которых не противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ракеты можно запустить с территории Чукотки, от которой расстояние до США составляет 80 километров.

Генерал-полковник Ивашов также привёл исторический пример. Когда Рональд Рейган, президент США, объявил старт действий по стратегической оборонной инициативе США («звёздные войны»), Россия начала разведку на своих дальних восточных рубежах с целью размещения там ракетных комплексов «Пионер» (РС-10). Данный факт вызвал у руководства США беспокойство и «желание начать договариваться», по выражению Ивашова.

Военный эксперт объявил, что есть и другой вариант оказания давления на США. Это усиление сотрудничества с Китаем. Один из способов - заключение договора о противодействии американской глобальной системе ПРО. Если США нанесут удар по какой-либо из двух стран, Россия и Китай могут ответить совместно. Военный союз России и Китая - факт, который вполне может «отрезвить» США, считает Ивашов.

Далее генерал-полковник предлагает проводить активную политическую работу с теми странами, где США с большей вероятностью могут размещать свои ракеты - Япония, европейские государства. В этих странах под обстрелом могут оказаться «не только позиции американских пусковых установок», заявил Ивашов. Также российские ракеты можно нацелить на объекты ФРС (Федеральной резервной системы) - основы лидерства США в мире.

Леонид Ивашов заключает, что из опасений «повторения Хиросимы и Нагасаки» США после Карибского кризиса инициировали многие вопросы сокращения вооружений. Предлагаемый «комплексный подход», по убеждению эксперта, способен повлиять на политику, которую сейчас проводят США.