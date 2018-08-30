ИА «Ореанда-Новости». Из отчёта Государственной службы Украины стало известно, что Россия инвестировала в эту страну денег больше, чем другие страны. В первой половине 2018 года Россия выделила Украине 436 миллионов долларов, что составило 36 процентов от всех иностранных инвестиций за этот период времени.



Всего на Украину поступило за полгода 1, 259 миллиарда долларов иностранных инвестиций от различных государств. Помимо России, которая выделила Украине 436 миллионов долларов, в эту страну инвестировал Кипр 219 миллионов долларов, на третьем месте – Нидерланды вложили 2017 миллионов долларов.

На четвёртом месте по инвестициям Австрия (58,7 миллиона долларов), дальше следует Польша (54,1 миллиона долларов), Франция (46,9 миллиона долларов) и Великобритания (43,4 миллиона долларов).

Больше всего инвестиций пришлось на финансовую и страховую деятельность — 59,6 процентов. На оптовую и розничную торговлю пришлось 9,6 процентов вложений, на промышленность – 8,2 процентов. В информацию и телекоммуникации вложили 7,9 процентов инвестиций.

Стоит отметить, что в январе – июне текущего года чистый приток средств на Украину стал на 28,6 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года и на 30,8 процентов меньше, чем годом ранее. Чистый приток средств составил 922 миллиона долларов США.

Напомним, в июле стало известно, что товарооборот между Россией и Украиной в январе-мае вырос на 28,7 процентов в годовом выражении и составил 5,838 миллиарда долларов.

В начале августа мы сообщали о том, что президент Украины Пётр Порошенко посредством соцсетей сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Эксперты подметили, что это заявление практически совпало со временем, когда Государственное казначейство Украины сообщило, что на его счетах фактически не осталось денег.

По данным бывшего главы Нацбанка Украины Сергея Арбузова, растет задолженность по зарплатам в государственной сфере. За январь – май этого года эта задолженность уже превысила 100 миллионов долларов.