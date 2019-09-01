ИА «Ореанда-Новости» Начиная с 1 сентября председательство в Совете безопасности (СБ) ООН на месяц переходит к Российской Федерации.

Переход данной должности производится в алфавитном порядке по названиям государств – членов Совета. В августе функции председателя выполняла Польша.

В постоянном представительстве России при ООН сообщили, что в течение сентября в СБ пройдёт большое количество мероприятий, в том числе посвящённых региональному сотрудничеству. Программу российского председательства представит постоянный представитель Василий Небензя 3 сентября, после того как она будет официально принята членами СБ.

Совет безопасности ООН является постоянно действующим органом, ответственным за мир и безопасность на международном уровне. В СБ заседают представители 15 государств, из которых 5 (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) являются постоянными членами, а 10 – временными сроком на 2 года (в настоящее время – Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея и ЮАР).