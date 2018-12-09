ИА "Ореанда-Новости". Россия заняла второе место, поднявшись на пять пунктов за год, в рейтинге развивающихся экономик. Агентство Bloomberg презентовало ежегодный рейтинг в декабре. Первые места в списке традиционно занимают страны Азиатско-Тихооеканского региона в связи с высоким ростом развивающихся рынков. Первое место, как и в прошлом году, занимает Малайзия, третьим в списке стал Китай. Турция, занимавшая в прошлом году пятое место, опустилась на последнюю двадцатую строчку рейтинга.

По мнению аналитиков Bloomberg, решающую роль для России сыграл рост ВВП при условии не только сохранения, но и ужесточения западных санкций.

Эксперты Всемирного банка солидарны с аналитиками Bloomberg в улучшении прогнозов российской экономики. В рейтинге Doing Business, который банк составляет ежегодно, РФ поднялась с 35-й на 31-ю строчку. При этом только шесть лет назад Россия занимала 120-ю позицию.

Аналитики отмечают, что наблюдаемые сегодня темпы роста отечественной экономики - долговременное явление.И главный показатель здесь - объём инвестиций в основной капитал. Так, за первое полугодие 2018 года совокупный объём инвестиций в регионах России вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом объём притока прямых иностранных инвестиций увеличился сразу на 18,1% за указанный период.

"Несмотря на попытки внешнего давления, известные внутренние трудности, отечественный бизнес выстраивает долгосрочные планы и наращивает вложения в развитие. Объём инвестиций в основной капитал за девять месяцев вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов — важный индикатор уверенности бизнеса, и мы это высоко ценим. Будем поддерживать такие настроения", - заявил ранее президент России Владимир Путин.