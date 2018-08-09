ИА «Ореанда-Новости». Правительство Российской Федерации возобновило обсуждение вопроса об открытии границ для ВИЧ-инфицированных иностранцев.

Напомним, что ранее по законодательству Российской Федерации иностранные граждане с ВИЧ инфекцией могли находиться на территории страны только в том случае, если в России проживают их близкие родственники.

Стало известно, что новый законопроект предполагает снятие всех ограничений, связанных с въездом в страну. При этом не важно, с какой целью иностранцы приезжают в Россию: это могут быть и туристические планы, и ведение бизнес дел.

Согласно официальным данным проект был подготовлен совместными усилиями представителей Роспотребнадзора, министерства внутренних дел Российской Федерации, а также Федерального медико-биологического агентства.

Отмечается, что согласно статистическим данным, большинство ВИЧ-положительных иностранцев приезжает из стран ближнего зарубежья. В топе находятся такие страны, как Узбекистан, Украина, Молдавии и Таджикистан. За последние тридцать лет в Россию из них попыталось въехать более 30 тысяч ВИЧ-положительных людей. Больше половина были зафиксированы за последние три года.

После анализа статистики, правительство Российской Федерации полтора года назад приняло решение не пускать ВИЧ-инфицированных в Россию даже в том случае, если на территории страны проживают их родственники. Также было принято решение о депортации тех, кто уже оказался на российской территории.

Благодаря действиям Роспотребнадзора, данные ограничения были сняты в марте 2018 года. По словам представителей ведомства, разрешение на нахождение в России получили иностранцы с близкими родственниками, проживающими в стране, лица, находящиеся на лечении, а также те, у кого активность вируса остается на низком уровне и не представляет особой опасности для окружающих.

Напомним, что вирус иммунодефицита человека довольно распространенное заболевание, провоцирующее синдром приобретенного иммунного дефицита. Заболевшие не в состоянии бороться самостоятельно с инфекциями и опухолями в организме без врачебного вмешательства.

На территории Российской Федерации официально зарегистрировано более миллиона людей с ВИЧ-инфекцией. Еще примерно столько же ВИЧ-положительных россиян не знают о заражении своего организма. Самая большая активность вируса зафиксирована в Екатеринбурге, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.