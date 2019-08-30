ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство РБК сообщило со ссылкой на данные таможенной статистики, что российские предприятия, занимающиеся переработкой вторсырья, значительно увеличили объём импорта пластиковых отходов. В 2018 году его общая сумма превысила 20 миллионов долларов, что почти на треть больше, чем в 2017-м.

Рост импорта в данном сегменте обусловлен медленным проведением так называемой мусорной реформы. В России система раздельного сбора отходов в настоящее время только создаётся. По информации Greenpeace, 94 % отходов по-прежнему отправляются на свалку, а не сортируются.

В то же время экспорт макулатуры растёт – даже несмотря на дефицит этой разновидности вторсырья на внутреннем рынке.

По мнению специалистов, раздельный сбор отходов благотворно скажется не только на экологической ситуации, но и на экономическом развитии. Одна только переработка макулатуры способна увеличить валовой внутренний продукт страны примерно на полмиллиарда долларов.