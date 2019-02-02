ИА «Ореанда-Новости» Россия приостанавила участие в ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), это стало ответной реакцией Москвы на решение США выйти из договора. Президент России Владимир Путин заявил, что реакция закономерна и зеркальна.

Глава государства сообщил об этом на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал президент.

Кроме того, российский лидер поребовал, более не назначать переговоры по разоружению с США, однако при этом он подчеркнул, что все предложения России остаются в силе, и если Вашингтон проявит инициативу со своей стороны, Москва примет участие в переговорах.

Сергей Лавров в свою очередь отметил, что штаты начали разрушать договор ещё 20 лет назад, когда начали тестировать боевые беспилотники.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые штаты начинают процесс, который по предварительным оценкам займёт полгода, выхода из договора о РСМД со 2 февраля. Американский лидер объявил, что это произойдёт, если Россия «не вернётся к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор».



В Вашингтоне утверждают, что дальность, имеющейся у России ракеты 9М729, противоречит положениям договора и является недопустимой.

Российская сторона все подобные обвинения отвергала и неоднократно заявляла, что все положения ДРСМД строго соблюдаются. Минобороны на брифинге, который состоялся на прошлой неделе, ещё раз доложило все характеристики данной ракеты, однако США отказались принять участие в брифинге и продолжили наставать на уничтожении ракеты.

Несмотря на выход США из договора, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не должна вступать в гонку вооружения, так как это требует больших финансовых затрат.

Кроме того, глава МИД Сергей Лавров предостерёг, что имеется угроза для другого, важнейшего, действующий после ДРСМД, договора СНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях). По словам Лаврова, этот договор «имеет важнейшее значение для того, чтобы сохранять хоть какую-то стратегическую стабильность, глобальный паритет».



















