ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин распорядился временно ограничить движение через госграницу России, пишет «Интерфакс».



Ограничения вводятся с 12 часов ночи 30 марта.



Граница будет закрыта для движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.



Всего в России было зафиксировано 1,2 тысяч случаев заражения коронавирусом.