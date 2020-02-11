11.02.2020, 10:46
Россия выгодно воспользовалась санкциями США
ИА «Ореанда-Новости». Россия выгодно воспользовалась санкциями Соединённых Штатов Америки, сообщает американское издание Die Welt.
За прошлый год Россия смогла увеличить объём экспортируемой нефти в США из-за санкций Вашингтона в отношении других стран (Венесуэлы и Ирана). Таким образом, в 2019 году объём экспортируемых нефтепродуктов вырос почти в 2,5 раза и составил 19,2 миллиона баррелей, что значительно превысило прошлый исторический максимум, который был зафиксирован 8 лет назад. Россия смогла занять второе место в списке поставщиков нефти для США после Канады.
Объём поставок сырой нефти из России в США вырос почти на 4%.
За прошлый год Россия смогла увеличить объём экспортируемой нефти в США из-за санкций Вашингтона в отношении других стран (Венесуэлы и Ирана). Таким образом, в 2019 году объём экспортируемых нефтепродуктов вырос почти в 2,5 раза и составил 19,2 миллиона баррелей, что значительно превысило прошлый исторический максимум, который был зафиксирован 8 лет назад. Россия смогла занять второе место в списке поставщиков нефти для США после Канады.
Объём поставок сырой нефти из России в США вырос почти на 4%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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