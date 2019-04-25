ИА «Ореанда-Новости». Решительный протест властям Австрии вынесло посольство России в Вене. Причина – очередное осквернение советского памятника. Речь о памятнике советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.

Осквернённый памятник находится на площади Шварценбергплатц, он уже неоднократно подвергался осквернению. За начало прошлого года – трижды. В четверг посол России в Австрии Дмитрий сообщил о протесте российского ведомства к австрийским властям.