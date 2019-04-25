25.04.2019, 11:44
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
ИА «Ореанда-Новости». Решительный протест властям Австрии вынесло посольство России в Вене. Причина – очередное осквернение советского памятника. Речь о памятнике советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Осквернённый памятник находится на площади Шварценбергплатц, он уже неоднократно подвергался осквернению. За начало прошлого года – трижды. В четверг посол России в Австрии Дмитрий сообщил о протесте российского ведомства к австрийским властям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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