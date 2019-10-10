ИА «Ореанда-Новости».Российский разгонный блок «Бриз-М» вывел на расчётные орбиты спутник Eutelsat 5 West B, принадлежащий Европе, и американский Mission Extension Vehicle-1. Это событие обнародовала International Launch Services (ILS), основная деятельность которой заключается в выводе ракет «Протон» на орбиту, а также ILS трудится под покровительством «Главкосмоса».

Это значит, что самое длинное предназначение «Протона-М» увенчалось успехом: пятнадцать часов пятьдесят четыре минуты, а это на двадцать три минуты больше, чем при пусках Inmarsat-5 в 2013 и 2015 гг.

Запуск с Байконура произошёл вчера в 13:17 по московскому времени. По прошествии небольшого количества времени «Бриз-М» со спутниками были выведены на суборбитальную траекторию. До того, как груз был отправлен на необходимые орбиты, «Бриз-М» запускался 5 раз.

Таким образом произошёл девятнадцатый запуск «Протона-М» Российской Федерацией, в 2019-м было уже четыре старта этих спутников.