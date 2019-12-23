На заседании правительства, которое прошло сегодня, 23 декабря, вице-премьер России уточнил, что стоимость голубого топлива уже проставлена в протоколах, которые будут направлены в правительство Украины.Стоит отметить, что если украинские власти решат перейти на европейское законодательство в области энергетики, то все риски по изменению тарифов будет нести «Нафтогаз».