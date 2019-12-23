23.12.2019, 15:49
Россия зафиксировала цену на газ для Украины
ИА «Ореанда-Новости». Российские власти зафиксировала цену на газ для Украины, сообщает издательство «РИА Новости».
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, цена на газ зафиксирована на 5 лет при условии, что украинские власти согласятся на продление договора. На заседании правительства, которое прошло сегодня, 23 декабря, вице-премьер России уточнил, что стоимость голубого топлива уже проставлена в протоколах, которые будут направлены в правительство Украины.
Стоит отметить, что если украинские власти решат перейти на европейское законодательство в области энергетики, то все риски по изменению тарифов будет нести «Нафтогаз».
Дмитрий Казак сказал, что все вопросы в отношении продления договора на поставку и транзит газа будут обсуждаться в 2020 году.
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, цена на газ зафиксирована на 5 лет при условии, что украинские власти согласятся на продление договора. На заседании правительства, которое прошло сегодня, 23 декабря, вице-премьер России уточнил, что стоимость голубого топлива уже проставлена в протоколах, которые будут направлены в правительство Украины.
Стоит отметить, что если украинские власти решат перейти на европейское законодательство в области энергетики, то все риски по изменению тарифов будет нести «Нафтогаз».
Дмитрий Казак сказал, что все вопросы в отношении продления договора на поставку и транзит газа будут обсуждаться в 2020 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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