ИА «Ореанда-Новости». Заместитель главы Минпромторга Алексей Груздев сообщил, что Китай поставит в Россию 80 миллионов медицинских масок, пишет RT.



По его словам, поставки ожидаются в апреле или начале мая. Кроме того, китайская сторона также поставит защитные халаты. Запланирована партия в размере более 1 миллиона штук.



Ранее в России было принято решение о производстве медицинских масок без получения лицензии для этого. А в конце марта ФАС заявила, что в некоторых регионах страны сохраняется дефицит этих изделий.