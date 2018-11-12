Руководитель Росстата Александр Суринов сообщил, что сейчас ведомство готовит такое предложение, пишет ТАСС. По мнению главы Службы государственной статистики, перепись населения должна быть обязательной. Суринов подчеркнул, что за нормативно-правовое обеспечение переписи отвечает Министерство экономического развития, поэтому Росстат совместно с министерством проработают вопрос о штрафах за уклонение. Суринов уверен, чтоЕще одна проблема при проведении переписи – это отказ персонала от работы.. Суринов отметил, что в 2016 году доля отказов была в два раза меньше – 10%.В России пробная перепись населения проходила в течение октября. Её итоги будут известны в начале будущего года. Перепись проходила поэтапно: сначала зарегистрированные на Едином портале государственных услуг могли заполнить документы сами. Во втором, региональном этапе, проходил поквартирный обход.Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Цель пробной переписи этого года - отработать будущие нововведения, в том числе механизм сбора информации через портал госуслуг. Эксперты уверены, что использование интернета упрощает и делает комфортным участие в переписи. Однако статистика показывает, что около 600 тысяч человек, которые начали заполнять опросные листы, бросили их, не закончив.