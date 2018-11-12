12.11.2018, 19:43
Россиян будут штрафовать за отказ участвовать в переписи населения
ИА «Ореанда-Новости». В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) предлагают наказывать россиян штрафом за нежелание принимать участие во всероссийской переписи населения. Сумма штрафа составит 100 рублей.
Руководитель Росстата Александр Суринов сообщил, что сейчас ведомство готовит такое предложение, пишет ТАСС. По мнению главы Службы государственной статистики, перепись населения должна быть обязательной. Суринов подчеркнул, что за нормативно-правовое обеспечение переписи отвечает Министерство экономического развития, поэтому Росстат совместно с министерством проработают вопрос о штрафах за уклонение. Суринов уверен, что штраф в 100 рублей не отразится на бюджете граждан, но будет служить неким напоминанием гражданину, чтобы он пришёл и выполнил свой долг.
Еще одна проблема при проведении переписи – это отказ персонала от работы. При проведении пробной переписи от работы отказались почти 20% сотрудников. Объясняется это сложностью работы и низкой оплатой. Суринов отметил, что в 2016 году доля отказов была в два раза меньше – 10%. Вознаграждение переписчикам составляет 16,2 тысячи рублей.
В России пробная перепись населения проходила в течение октября. Её итоги будут известны в начале будущего года. Перепись проходила поэтапно: сначала зарегистрированные на Едином портале государственных услуг могли заполнить документы сами. Во втором, региональном этапе, проходил поквартирный обход.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Цель пробной переписи этого года - отработать будущие нововведения, в том числе механизм сбора информации через портал госуслуг. Эксперты уверены, что использование интернета упрощает и делает комфортным участие в переписи. Однако статистика показывает, что около 600 тысяч человек, которые начали заполнять опросные листы, бросили их, не закончив.
Предыдущая перепись была 8 лет назад – в 2010 году. Её результаты показали, что население России составляет 142 905 200 человек.
Руководитель Росстата Александр Суринов сообщил, что сейчас ведомство готовит такое предложение, пишет ТАСС. По мнению главы Службы государственной статистики, перепись населения должна быть обязательной. Суринов подчеркнул, что за нормативно-правовое обеспечение переписи отвечает Министерство экономического развития, поэтому Росстат совместно с министерством проработают вопрос о штрафах за уклонение. Суринов уверен, что штраф в 100 рублей не отразится на бюджете граждан, но будет служить неким напоминанием гражданину, чтобы он пришёл и выполнил свой долг.
Еще одна проблема при проведении переписи – это отказ персонала от работы. При проведении пробной переписи от работы отказались почти 20% сотрудников. Объясняется это сложностью работы и низкой оплатой. Суринов отметил, что в 2016 году доля отказов была в два раза меньше – 10%. Вознаграждение переписчикам составляет 16,2 тысячи рублей.
В России пробная перепись населения проходила в течение октября. Её итоги будут известны в начале будущего года. Перепись проходила поэтапно: сначала зарегистрированные на Едином портале государственных услуг могли заполнить документы сами. Во втором, региональном этапе, проходил поквартирный обход.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Цель пробной переписи этого года - отработать будущие нововведения, в том числе механизм сбора информации через портал госуслуг. Эксперты уверены, что использование интернета упрощает и делает комфортным участие в переписи. Однако статистика показывает, что около 600 тысяч человек, которые начали заполнять опросные листы, бросили их, не закончив.
Предыдущая перепись была 8 лет назад – в 2010 году. Её результаты показали, что население России составляет 142 905 200 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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