ИА «Ореанда-Новости». Рупродсоюз предупредил граждан о росте цен на гречневую крупу.

Стоимость одного килограмма уже выросла в период с сентября по октябрь. Если раньше за килограмм гречневой крупы россияне в среднем платили 49 рублей, то сейчас цена поднялась до 53. И, как предупреждает Руспродсоюз, это ещё не конец.

По словам исполнительного директора Руспродсоюза Дмитрия Вострикова, рост цен продолжится до января 2020 года.

Изменения вызваны спадом производства гречневой крупы. В 18-19 сельскохозяйственном году производство упало с 506 до 467 тысяч тонн.

Поставщики уже начали уведомлять о необходимости повышения закупочных цен на гречку. Роль сдерживающего фактора продолжает играть низкая покупательская способность населения.



Тем временем в Минсельхозе заявили, что ситуация на рынке гречневой крупы стабильна.