ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин распорядился ввести мораторий на начисление штрафов за неоплаченные ЖКУ, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что запрет будет действовать до конца этого года.



Кроме того, до 1 января 2021 года компании-поставщики коммунальных ресурсов, например, газа или электроэнергии, будут не вправе взыскивать неустойки за несвоевременную оплату с управляющих компаний многоквартирными домами.