Речь также идёт и о фотографиях, которые могут причинить вред психическому здоровью подростков. Об этом рассказала руководитель комиссии московского парламента по безопасности Инна Святенко, пишут «Известия».. «Приведу пример: мы сейчас проработали федеральный законопроект по так называемым зацеперам. Они говорят, что они делают это ради снимка. Мы сейчас разработали законодательную базу и с точки зрения размещения контента. Для того чтобы наказывать того, кто разместил информацию, которая может нанести вред здоровью и психическому здоровью несовершеннолетних», — заявила Святенко.Уделяется внимание в законопроекте и так называемым зацеперам – тем, кто цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Наказывать зацеперов планируется штрафом от 1000 до 2500 рублей, за повторное правонарушение — от 4000 до 5000 рублей или административный арест до 15 суток. Для наземного городского транспорта предлагается штраф от 2000 до 3000 рублей, при повторном правонарушении — от 3000 до 4000 рублей.Ранее депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предложил арестовывать за селфи на рельсах в метро. При этом если такое нарушение повторится, нарушителя надо подвергнуть уголовному преследованию.