03.12.2018, 18:45
Россиян накажут за «опасные» селфи
ИА «Ореанда-Новости». Законопроект, которым предусматривается ответственность за публикацию селфи, которые были сделаны в экстремальных условиях или при нарушении правопорядка, разрабатывают в Московской городской думе.
Речь также идёт и о фотографиях, которые могут причинить вред психическому здоровью подростков. Об этом рассказала руководитель комиссии московского парламента по безопасности Инна Святенко, пишут «Известия». Святенко заметила, что законопроект коснётся размещения контента, то есть наказывать будут тех, кто подобную информацию опубликовал.
По мнению Святенко, сегодня селфи – это бич и серьёзная проблема, так как люди порой совершают безумные поступки просто ради кадра. «Приведу пример: мы сейчас проработали федеральный законопроект по так называемым зацеперам. Они говорят, что они делают это ради снимка. Мы сейчас разработали законодательную базу и с точки зрения размещения контента. Для того чтобы наказывать того, кто разместил информацию, которая может нанести вред здоровью и психическому здоровью несовершеннолетних», — заявила Святенко.
При этом глава комиссии заметила, что в этом случае нельзя применять распространенный среди депутатов метод – создавать список опасных для селфи мест. Святенко полагает, что это «тупиковый» путь, потому что селфи опасно делать в любом месте.
Уделяется внимание в законопроекте и так называемым зацеперам – тем, кто цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Наказывать зацеперов планируется штрафом от 1000 до 2500 рублей, за повторное правонарушение — от 4000 до 5000 рублей или административный арест до 15 суток. Для наземного городского транспорта предлагается штраф от 2000 до 3000 рублей, при повторном правонарушении — от 3000 до 4000 рублей.
Ранее депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предложил арестовывать за селфи на рельсах в метро. При этом если такое нарушение повторится, нарушителя надо подвергнуть уголовному преследованию.
Речь также идёт и о фотографиях, которые могут причинить вред психическому здоровью подростков. Об этом рассказала руководитель комиссии московского парламента по безопасности Инна Святенко, пишут «Известия». Святенко заметила, что законопроект коснётся размещения контента, то есть наказывать будут тех, кто подобную информацию опубликовал.
По мнению Святенко, сегодня селфи – это бич и серьёзная проблема, так как люди порой совершают безумные поступки просто ради кадра. «Приведу пример: мы сейчас проработали федеральный законопроект по так называемым зацеперам. Они говорят, что они делают это ради снимка. Мы сейчас разработали законодательную базу и с точки зрения размещения контента. Для того чтобы наказывать того, кто разместил информацию, которая может нанести вред здоровью и психическому здоровью несовершеннолетних», — заявила Святенко.
При этом глава комиссии заметила, что в этом случае нельзя применять распространенный среди депутатов метод – создавать список опасных для селфи мест. Святенко полагает, что это «тупиковый» путь, потому что селфи опасно делать в любом месте.
Уделяется внимание в законопроекте и так называемым зацеперам – тем, кто цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Наказывать зацеперов планируется штрафом от 1000 до 2500 рублей, за повторное правонарушение — от 4000 до 5000 рублей или административный арест до 15 суток. Для наземного городского транспорта предлагается штраф от 2000 до 3000 рублей, при повторном правонарушении — от 3000 до 4000 рублей.
Ранее депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предложил арестовывать за селфи на рельсах в метро. При этом если такое нарушение повторится, нарушителя надо подвергнуть уголовному преследованию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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