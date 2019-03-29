Забаррикадировавшихся в своих домах граждан могут отключить от газоснабжения за упрямство. Такие нормы содержатся в поправках к 410 постановлению правительства РФ. Сейчас власти активно прорабатывают новые нормы безопасности использования газового оборудования в связи с участившимися трагическими случаями.Согласно бумагам, человек будет приходить пару раз в год с венчиком и мыльной пеной в поисках утечки, а клиент будет платить за это несколько тысяч рублей.Напомним, последний день 2018 года обернулся страшной трагедией — в Магнитогорске мощный взрыв бытового газа разрушил подъезд 10-этажного панельного дома, который в результате взрыва был разрушен до основания, похоронив под обломками всех жильцов находившехся в тот момент внутри. Погибли 39 человек . Всего в прошлом году по стране было зафиксировано 29 случаев взрыва бытового газа.В позапрошлом же году было зафиксировано около тридцати подобных инцидентов. Большая часть происшествий, к счастью, не сопровождается летальными исходами, хотя почти никогда не обходится без пострадавших и разрушений.