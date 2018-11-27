Сейчас по статье 138.1 УК РФ можно получить срок до четырёх лет лишения свободы, штраф или принудительные работы за незаконный оборот «шпионской» техники, пишет «Коммерсант». Верховный суд говорит о том, что приобретение таких устройств не говорит о виновности покупателя. Однако ВС подчёркивает, что избежать наказания можно только, «если его умысел не был направлен на приобретение или сбыт именно таких средств».В ВС пояснили, что. В Верховном суде отметили, что покупка такой техники часто влечёт за собой уголовное преследование, о котором люди даже не подозревают. Так, ранее сообщилось о нескольких инцидентах, когда в тюрьму попадали люди, которые продавали GPS-трекеры для автомобилей. Некоторые такие устройства могут вести аудиозапись, поэтому их продажей и интересовали правоохранительные органы. Ещё была громкая история, когда уголовное дело завели на фермера, который купил такой трекер, чтобы следить за коровой.Отмечается, что привычные гаджеты, например, смартфоны, видеорегистраторы или диктофоны, покупать можно без боязни быть арестованным. Такую техники признать «шпионской» могут только «при условии, если им преднамеренно, путем специальной технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию», сообщает «Российская газета». Иными словами, если пользователь установит на телефон приложение, которое сделает из устройства «шпионскую технику», к ответственности его всё же привлекут.