ИА «Ореанда-Новости» На китайской границе миграционные власти страны могут проверить у путешественников содержимое сотовых телефонов, а также провести индивидуальное собеседование.

Проверку будут проходить люди, прибывающие через международные аэропорты, которые находятся в пределах консульского округа Генконсульства России в Гуанчжоу.

Отмечается, что проверка будет проводится с целью выявления несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда. Сотрудники миграционной службы смогут просматривать видео- и фотоматериалы, электронные документы и переписки в мессенджерах. Если же в гаджете была обнаружена компрометирующая, по мнению Китая, информация, человеку могут запретить въезд в страну и задержать.

Дипмиссия России призвала граждан соблюдать требования китайской стороны, а также быть готовыми к проверкам. В случае получения отказа от китайских властей во въезде, Генконсульство просит сообщить им об этом.