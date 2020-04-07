ИА «Ореанда-Новости». «Руспродсоюз» предупредил россиян о резком росте цен на продукты. Дмитрий Востриков заявил, что крупнейшие поставщики продукты питания сообщили о повышении закупочных цен на 5-20%. Причиной такого скачка названа ситуация с коронавирусом, а также падение курса рубля.

Федеральная антимонопольная служба одобрила данную инициативу, признав обоснованность таких желаний поставщиков.

Так, на 20% должны подняться цены на консервированную продукцию, кофе, чай и какао. Эти товары по большей части поставляются из других стран, поэтому их подорожание объясняется курсом доллара. На 5-15% вырастет стоимость макаронных изделий, хлеба и других товаров, для которых используются мука и зерно. Подорожание связано с ростом расходов транспортных компаний.