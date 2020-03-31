31.03.2020, 16:06
Россиянам, которые не могут вернуться на родину, пообещали материальную поддержку
ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин выделит из бюджета средства для поддержки граждан, у которых нет возможности вернуться в России и есть материальные проблемы, пишет «Интерфакс».
Соответствующее поручение дал российский премьер Михаил Мишустин. МИД России дано поручение оказать таким россиянам материальную поддержку.
Ранее стало известно, что из-за границы в Россию за последние 10 дней вернулись около 155 тысяч граждан.
Соответствующее поручение дал российский премьер Михаил Мишустин. МИД России дано поручение оказать таким россиянам материальную поддержку.
Ранее стало известно, что из-за границы в Россию за последние 10 дней вернулись около 155 тысяч граждан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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