ИА «Ореанда-Новости»Российский кабмин выделит из бюджета средства для поддержки граждан, у которых нет возможности вернуться в России и есть материальные проблемы, пишет «Интерфакс».

Соответствующее поручение дал российский премьер Михаил Мишустин. МИД России дано поручение оказать таким россиянам материальную поддержку.

Ранее стало известно, что из-за границы в Россию за последние 10 дней вернулись около 155 тысяч граждан.