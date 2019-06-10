10.06.2019, 10:29
Россиянам могут запретить держать много кошек и собак в квартире
ИА «Ореанда-Новости» Разрешённой число собак и кошек в квартире будет рассчитываться исходя из метража жилой площади помещения. Такое предложение озвучили в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Совфед предлагает правительству и Минприроды внести поправки в законодательство, согласно которым будет введена административная ответственность за нарушение закона об жестоком обращении с животными.
Также было предложено разработать единую информационную базу данных учёта домашних животных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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