ИА «Ореанда-Новости». Российские власти предложили ввести «гаражную амнистию».

Минэкономразвития РФ и Росреестр внесли в правительство законопроект, который предусматривает проведение «гаражной амнистии». Ведомства занимались разработкой данного документа около двух лет.

Законопроект создан для упрощения процедуры регистрации гаражей.

Как сообщает ЕГРН, в России свыше 3,5 миллионов незарегистрированных гаражей. У граждан были проблемы с оформлением объектов. Инициатива должна решить эти проблемы, установив перечень документов, которым будет подтверждаться наличие у гражданина гаража.

Как отметился вице-премьер Виктория Абрамченко, данный проект может помочь более 4,5 водителям. Планируется ввести «гаражную амнистию» в следующем году.